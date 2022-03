एकदम नए हो जाएंगे ये तीन Samsung फोन, आ रहा है नया अपडेट; चेक करें आपको मिलेगा या नहीं

सैमसंग अपने गैलेक्सी A52s 5G, गैलेक्सी A71 5G और गैलेक्सी S20 FE 4G हैंडसेट के लिए वन यूआई 4.1 अपडेट जारी कर रही है। माना जा रहा है कि अपडेट को एलिजिबल हैंडसेट के लिए चरणों में रोल आउट किया जाए

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 31 Mar 2022 06:21 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.