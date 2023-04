सैमसंग का तोहफा: नया TV बुक करने पर 15000 रुपये का OFF, ऑफर 21 अप्रैल से 3 मई तक

ऐप पर पढ़ें

Samsung के प्रीमियम Neo QLED TV की 2023 लाइनअप भारत आने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने इसे इस साल जनवरी में सीईएस 2023 में लॉन्च किया था। अगर आप इस टीवी को खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इच्छुक ग्राहक 21 अप्रैल से 03 मई 2023 तक नियो क्यूएलईडी टीवी बुक कर सकते हैं और सैमसंग डॉट कॉम, अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत सभी प्रमुख कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स पर अर्ली ऑर्डर ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, एडवांस बुकिंग करने वाले ग्राहक रोमांचक लॉन्च ऑफर्स का लाभ उठाने के भी एलिजिबल होंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं इन ऑफर्स के बारे में सबूकुछ...

बुक करने पर ग्राहकों को मिलेगा 15000 रुपये का डिस्काउंट

उपभोक्ता 5,000 रुपये में 50-इंच और 55-इंच नियो क्यूएलईडी टीवी का अर्ली ऑर्डर दे सकते हैं और अपनी खरीदारी पर 10,000 रुपये की छूट पा सकते हैं। इसी तरह, 8K टीवी सहित 65-इंच नियो QLED टीवी को 5,000 रुपये में बुक किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को टीवी की अंतिम खरीदारी पर 15,000 रुपये की छूट मिलेगी।

थिएटर का मजा देंगे 50 इंच के ये 5 TV, मिलेगा 60W तक साउंड; लिस्ट में सबसे सस्ता ₹12599 का

नियो क्यूएलईडी टीवी की खासियत

नियो क्यूएलईडी टीवी की लेटेस्ट रेंज 'More WOW than Ever' एक्सपीरियंस देने के विजन के साथ आई है। इसे हर अवसर के लिए उपभोक्ताओं की लाइफस्टाइल में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि टीवी में कंटेंट देखने का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। दमदार पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन साउंड के साथ, नया टीवी स्मार्ट लिविंग स्टैंडर्ड को एक कदम ऊपर ले जाता है।

ऑल-न्यू नियो क्यूएलईडी टीवी रेंज पैनटोन वेलिडेशन, ऑटो एचडीआर रीमास्टरिंग, बिल्ट-इन आईओटी हब के साथ लाइट, कैमरा, साउंड और बहुत कुछ के लिए आईओटी-इनेबल्ड सेंसर के साथ आता है। इन टेलीविजन में स्मार्ट और इंटेलिजेंट फीचर्स हैं जो इमर्सिव 8K कंटेंट को बेहतर करने में मदद करते हैं।