हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 108MP कैमरे वाले Samsung Galaxy M53 5G के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, 22 अप्रैल को लॉन्च होगा फोन

108MP कैमरे वाले Samsung Galaxy M53 5G के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, 22 अप्रैल को लॉन्च होगा फोन

सैमसंग गैलेक्सी M53 5G भारत में 22 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले फोन की रैम के साथ इंटरनल स्टोरेज और कलर वेरिएंट का पता चल गया है। कंपनी का यह फोन 108MP कैमरा के साथ आएगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 19 Apr 2022 01:00 PM

इस खबर को सुनें