अब ग्रीन कलर में आया ये धांसू सैमसंग फोन, मिल रहा ₹17000 तक कम में खरीदने का मौका

Samsung Galaxy S22 Ultra अब एक नए ग्रीन कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। ग्रीन कलर ऑप्शन केवल 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 1,09,999 रुपये है। डिटेल में जानिए सबकुछ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 09 Apr 2022 12:45 PM

इस खबर को सुनें