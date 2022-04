ऑलराउंडर स्मार्टफोन: 6GB रैम और 108MP कैमरे के साथ आया सैमसंग गैलेक्सी M53 5G, बैटरी भी तगड़ी

हैवी रैम और पॉवरफुल कैमरा वाले स्मार्टफोन चाहिए, तो सैमसंग के लेटेस्ट फोन आप आपकी तलाश खत्म हो सकती है। कंपनी ने Samsung Galaxy M53 5G को चुपचाप लॉन्च कर दिया है। जानिए फोन की कीमत-फीचर्स के बारे में

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 08 Apr 2022 11:29 AM

