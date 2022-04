Samsung Galaxy M53 5G की पहली सेल आज; 26,499 रुपये का फोन खरीदें मात्र ₹13,599 में

नया सैमसंग Galaxy M53 5G आज से भारत में Amazon और Samsung ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर दोपहर 12 बजे से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। आइए आपको बताते हैं कि आप कितने सस्ते में इस फोन को खरीद सकते हैं:

