बड़ी खुशखबरी! 22 अप्रैल को आएगा 108MP कैमरे वाला Samsung का तगड़ा फोन, बैटरी और प्रोसेसर भी जबर्दस्त

सैमसंग गैलेक्सी M53 5G का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी का यह फोन भारत में 22 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। सैमसंग का यह फोन 108MP के प्राइमरी कैमरा के साथ कई धांसू फीचर से लैस है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 18 Apr 2022 10:42 AM

