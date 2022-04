बार-बार फोन को चार्ज करने की टेंशन आज हो जाएगी ख़त्म! Samsung ला रहा दमदार बैटरी वाला Galaxy M33 5G

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स बार-बार फोन को चार्ज करने की टेंशन आज हो जाएगी ख़त्म! Samsung ला रहा दमदार बैटरी वाला Galaxy M33 5G

बार-बार फोन को चार्ज करने की टेंशन आज हो जाएगी ख़त्म! Samsung ला रहा दमदार बैटरी वाला Galaxy M33 5G

सैमसंग (Samsung) भारत में अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 2 अप्रैल यानी आज भारत में Samsung Galaxy M33 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 02 Apr 2022 08:49 AM

इस खबर को सुनें