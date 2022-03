हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 6000mAh बैटरी और 8GB RAM वाले Samsung Galaxy M33 5G की लॉन्च से पहले कीमत Leak

सैमसंग (Samsung) ने भारत में गैलेक्सी M33 5G (Galaxy M33 5G) की रिलीज़ के लिए 2 अप्रैल को एक लॉन्च इवेंट निर्धारित किया है। टिपस्टर की माने तो सैमसंग गैलेक्सी M33 5G फोन की कीमत 21,999 रुपये होगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 31 Mar 2022 08:38 AM

