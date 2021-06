Samsung Galaxy M32 के स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक, 6000mAh बैटरी और 48MP कैमरा है खूबी

Samsung Galaxy M32 स्मार्टफोन जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकता है। हाल में सैमसंग के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को FCC ने सर्टिफाइ किया था और अब इसके स्पेसिफिकेशन भी लीक हो गए हैं। 91 मोबाइल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाने-माने टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने गैलेक्सी M32 के स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है।

6.4 इंच का सुपर AMOLED इनफिनिटी-U डिस्प्ले

ईशान अग्रवाल के अनुसार गैलेक्सी M सीरीज के इस नए हैंडसेट में फुल एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.4 इंच का सुपर AMOLED इनफिनिटी-U डिस्प्ले दिया गया है। फोन की लंबाई 160mm, चौड़ाई 74mm, थिकनेस 9mm और वजन 196 ग्राम है। फोन दो वेरियंट- 4जीबी रैम+64जीबी इंटरनल स्टोरेज और 6जीबी रैम+128जीबी इंटरनल स्टोरेज में आएगा। फोन की मेमरी को यूजर माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1टीबी तक बढ़ा भी सकेंगे।

मीडियाटेक हीलियो G85 SoC चिपसेट

प्रोसेसर की बात करें तो फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G85 SoC चिपसेट ऑफर करने वाली है। ओएस की जहां तक बात यह तो यह फोन ऐंड्रॉयड 11 पर बेस्ड सैमसंग के OneUI स्किन पर काम करेगा।

Exclusive: Full Specifications of the upcoming Samsung Galaxy M32 (Renders were revealed officially, not this)



- 6.4" FHD+ Infinity-U AMOLED Display

- Mediatek Helio G85

- 48+8+5+5MP Main, 20MP Front Camera

- 9mm, 196g

- 6,000mAH



