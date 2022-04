हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ रहा Samsung Galaxy M सीरीज का धांसू 5G फोन, लीक फोटो में दिखा शानदार लुक

सैमसंग गैलेक्सी M13 5G बहुत जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले इस फोन के कुछ लाइव फोटो सामने आए हैं। फोटो में फोन के डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यह M12 का अपडेटेड वर्जन होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 06 Apr 2022 10:28 AM

