हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरा के साथ आया Samsung Galaxy Jump2, 5000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले से लैस है फोन

50MP कैमरा के साथ आया Samsung Galaxy Jump2, 5000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले से लैस है फोन

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 25 Apr 2022 09:34 AM

इस खबर को सुनें