धूम मचाने आ रही Samsung की नई वॉच, पूरे 13 दिन चलेगी, पहले से बड़ा एमोलेड डिस्प्ले भी

सैमसंग की नई स्मार्टवॉच बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy Fit 3 की। पिछले कुछ महीनों में इसके कई लीक सामने आ चुके हैं। अब इस स्मार्टवॉच को कंपनी की एक यूएई वेबसाइट पर देखा गया है। लिस्टिंग से इसके डिजाइन, फीचर्स और कलर ऑप्शन का पता चलता है। हालांकि, स्मार्ट वियरेबल की कीमत अभी सामने नहीं आई है। वेबसाइट पर लिस्टिंग के अनुसार, गैलेक्सी फिट 3, गैलेक्सी फिट 2 की तुलना में कई अपग्रेड के साथ आता है, जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था।

सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 सैमसंग यूएई ई-स्टोर पर तीन कलर ऑप्शन - डार्क ग्रे, पिंक और व्हाइट में लिस्टेड है। हालांकि, यह अभी तक ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है। पेज पर फिलहाल यह "Out of Stock" दिखाई दे रही है और "Where to Buy" टैब यूएई में ऑफलाइन स्टोर्स की लिस्ट की ओर ले जाता है। डिवाइस की कीमत भी लिस्ट नहीं की गई है।

Samsung Galaxy Fit 3 की खासियत

सैमसंग गल्फ लिस्टिंग के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 में 256x402 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला 1.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो गैलेक्सी फिट 2 के 1.1 इंच एमोलेड डिस्प्ले से काफी बड़ा है। पुराने मॉडल में मिलने वाले पॉलीकार्बोनेट चेसिस के विपरीत, नया गैलेक्सी फिट 3 मॉडल एल्यूमीनियम से बना है।

गैलेक्सी फिट 3 में एक क्विक-रिलीज बटन भी मिलता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बैंड को आसानी से चेंज करने में मदद करता है। डिवाइस के लिए स्पोर्ट्स बैंड्स भी उसी पेज पर लिस्टेड हैं। यह डार्क ग्रीन और ऑरेंज कलर ऑप्शन में आते हैं। कंपनी के अनुसार, इन बैंड्स को अलग से बेचा जाएगा और कलर और उपलब्धता, क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होगी।

हालांकि, गैलेक्सी फिट 2 के समान, गैलेक्सी फिट 3 में भी 5ATM वॉटर रेजिस्टेंट सपोर्ट मिलता है और लिस्टिंग के अनुसार, डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट के लिए यह IP68 रेटिंग के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 10.0 और लेटेस्ट ओएस पर चलने वाले स्मार्टफोन के साथ कम्पैटिबल है। स्मार्टवॉच के प्रोसेसर डिटेल के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा किया गया है कि यह 16MB रैम और 256MB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आएगा। ऑनलाइन मिली स्पेक शीट के अनुसार, यह FreeRTOS को आउट-ऑफ-द-बॉक्स भी बूट करता है।

अधिकांश अन्य स्मार्टवॉच की तरह, गैलेक्सी फिट 3 100 से अधिक वर्कआउट मोड प्रदान करता है और स्लीप ट्रैकर से भी लैस है। यह स्टेप्स, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी माप सकता है और इसके डेटा को सैमसंग हेल्थ एप्लिकेशन के साथ सिंक किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसका इनबिल्ट बैरोमीटर गिरने का पता लगाने में मदद करता है। इमरजेंसी में, कोई भी अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को सूचित करने के लिए घड़ी की बॉडी के दाईं ओर स्थित होम बटन को पांच बार दबा सकता है।

सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 में 208mAh की बैटरी है, जो पुराने मॉडल में मिलने वाली 159mAh की बैटरी से काफी बड़ी है। दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 13 दिनों तक की चलती है और इसे जीरो से 65 प्रतिशत तक चार्ज होने में 30 मिनट का समय लगता है। स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ 5.3 मिलता है लेकिन जीपीएस की सुविधा नहीं है। बैंड के साथ इसका वजन 36.8 ग्राम है जबकि अकेले बॉडी का वजन 18.5 ग्राम है।