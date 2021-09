हिंदी न्यूज़ › गैजेट्स › Samsung Galaxy F42 5G में 64MP ट्रिपल कैमरा और 12 बैंड 5G सपोर्ट, 3000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट

गैजेट्स Samsung Galaxy F42 5G में 64MP ट्रिपल कैमरा और 12 बैंड 5G सपोर्ट, 3000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट Published By: Vishnu Wed, 29 Sep 2021 01:26 PM लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली