सस्ते में खरीदें Samsung का 5जी फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स

इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 120Hz डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट पर इस फोन को डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 18 Apr 2022 10:08 AM

