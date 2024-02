Samsung ला रहा तीन तगड़े लैपटॉप, 16 इंच तक की स्क्रीन मिलेगी; देखें खासयित

ऐप पर पढ़ें

उम्मीद है कि सैमसंग जल्द ही भारत में अपने Samsung Galaxy Book 4 Series Laptops लॉन्च करेगा। आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 सीरीज का इसी महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लैपटॉप फरवरी के मध्य में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। लैपटॉप की बिक्री फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। उम्मीद है कि जल्द ही सैमसंग आधिकारिक तौर पर इनकी कीमत और उपलब्धता की घोशणा करेगी।

अपकमिंग गैलेक्सी बुक 4 सीरीज में तीन मॉडल शामिल होने की उम्मीद है:

- Samsung Galaxy Book 4 Pro (14 and 16-inch variants)

- Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (only 16-inch)

- Samsung Galaxy Book 4 Ultra (only 16-inch)

इनमें से, गैलेक्सी बुक 4 प्रो और गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 लैपटॉप के इस महीने बिक्री पर आने की संभावना है और कहा जा रहा है कि टॉप-ऑफ-द-लाइन गैलेक्सी बुक 4 अल्ट्रा मॉडल बाद में उपलब्ध होगा।

लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप दिसंबर में कोरिया में लॉन्च किए गए थे और अब आने वाले हफ्तों में इनके भारत में आने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने भारत में लैपटॉप के लॉन्च होने या कीमत के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नए Samsung Galaxy Book 4 Series में क्या-क्या खास

चूंकि लैपटॉप कोरिया में पहले से ही उपलब्ध हैं, इसलिए हम इनके स्पेसिफिकेश और फीचर्स के बारे में जानते हैं। तीनों मॉडलों में टच इनपुट के साथ AMOLED स्क्रीन हैं। सैमसंग का यह भी कहना है कि लैपटॉप ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम सहित कई रिसाइकल मटेरियल का उपयोग करके बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में सभी वेरिएंट विंडोज 11 होम एडिशन पर चलते हैं।

प्रोसेसिंग पावर के मामले में, गैलेक्सी बुक 4 लाइनअप इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU तक प्रदान करता है। सभी मॉडल में डॉल्बी एटमॉस साउंड आउटपुट के साथ AKG क्वाड स्पीकर हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज की तरह, सैमसंग ने भी यहां लैपटॉप पर कई AI फीचर्स जोड़े हैं। गैलरी ऐप के अंदर एक नया फोटो रीमास्टर फीचर है, जो तेज और ईजी एडिट की अनुमति देता है। सैमसंग स्टूडियो ऐप भी है, जो कई उपयोगी एआई ऑप्शन के साथ आता है।

Samsung Galaxy Book 4 Ultra की खासियत

इसमें 16 इंच का टच एमोलेड डिस्प्ले है, जो 2880x1800 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 400 निट्स ब्राइटनेस प्रदान करता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 9 और कोर अल्ट्रा 7 (इंटेल इवो एडिशन) प्रोसेसर हैं। इसमें 16GB, 32GB और 64GB LPDDR5X रैम और 512GB, 1TB, and 2TB SSD PCIe स्टोरेज है। इसमें 2 मेगापिक्सेल का फुल एचडी वेबकैम भी है। इसमें 76Wh और 140W यूएसबी-सी चार्जिंग एडॉप्टर मिलते हैं।

Samsung Galaxy Book 4 Pro की खासियत

इसमें 14 इंच और 16 इंच का टच एमोलेड डिस्प्ले है, जो 2880x1800 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 400 निट्स ब्राइटनेस प्रदान करता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और कोर अल्ट्रा 7 (इंटेल इवो एडिशन) प्रोसेसर हैं। इसमें 16GB और 32GB LPDDR5X रैम और 256GB, 512GB और 1TBSSD PCIe स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 2 मेगापिक्सेल का फुल एचडी वेबकैम भी है। इसमें 63Wh और 76Wh, 65Wh यूएसबी-सी चार्जिंग एडॉप्टर मिलते हैं।

Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 की खासियत

इसमें 16 इंच का टच एमोलेड डिस्प्ले है, जो 2880x1800 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 400 निट्स ब्राइटनेस प्रदान करता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और कोर अल्ट्रा 7 (इंटेल इवो एडिशन) प्रोसेसर हैं। इसमें 16GB और 32GB LPDDR5X रैम और 512GB और 1TBSSD PCIe स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 2 मेगापिक्सेल का फुल एचडी वेबकैम भी है। इसमें 76Wh और 65Wh यूएसबी-सी चार्जिंग एडॉप्टर मिलते हैं।