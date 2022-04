हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 108MP वाले Samsung Galaxy A73 5G की पहली सेल, 3 हजार रुपये कैशबैक, 499 रुपये में मिलेंगे 6,990 हजार रुपये वाले इयरबड्स

सैमसंग गैलेक्सी A73 5G की आज पहली सेल है। फोन को शाम 6 बजे से खरीदा जा सकेगा। कंपनी इस फोन को प्री-बुक करने वाले यूजर्स को शानदार ऑफर दे रही है। 108MP वाले इस फोन की शुरुआती कीमत 41,999 रुपये है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 08 Apr 2022 09:44 AM

