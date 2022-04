हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Samsung ला रहा एक और दमदार 5G फोन, मिलेगा 64MP का रियर और 32MP का सेल्फी कैमरा

Samsung ला रहा एक और दमदार 5G फोन, मिलेगा 64MP का रियर और 32MP का सेल्फी कैमरा

सैमसंग गैलेक्सी A54 5G की जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। हाल में इस फोन के कुछ कॉन्सेप्ट रेंडर्स को इंटरनेट पर शेयर हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार फोन में 64MP का रियर और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 08 Apr 2022 03:02 PM

