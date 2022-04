हिंदी न्यूज़ गैजेट्स बड़ी खुशखबरी! 5000 रुपये सस्ता हुआ 8GB RAM और 64MP कैमरा वाला Samsung का ये धाकड़ Smartphone

बड़ी खुशखबरी! 5000 रुपये सस्ता हुआ 8GB RAM और 64MP कैमरा वाला Samsung का ये धाकड़ Smartphone

अगर आप नवरात्र में स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है दरअसल सैमसंग ने अपने के शानदार स्मार्टफोन की कीमत को कम कर दिया है। Samsung ने फोन की कीमत को 5000 रुपये सस्ता कर दिया है:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 02 Apr 2022 09:22 AM

इस खबर को सुनें