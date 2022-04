हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Samsung Galaxy A33 5G की कीमतों से उठा पर्दा, दमदार डिस्प्ले और कैमरा के साथ मिलेंगे कई जबर्दस्त फीचर

Samsung Galaxy A33 5G की कीमतों से उठा पर्दा, दमदार डिस्प्ले और कैमरा के साथ मिलेंगे कई जबर्दस्त फीचर

सैमसंग गैलेक्सी A33 5G की कीमतें सामने आ गई हैं। कंपनी का यह फोन दो वेरिएंट में आता है और इसकी शुरुआती कीमत 28,499 रुपये है। फोन में शानदार डिस्प्ले और कैमरा के साथ कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 07 Apr 2022 10:06 AM

