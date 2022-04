हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Samsung Galaxy A33 5G की कीमत लीक, मिलेगा दमदार डिस्प्ले और कैमरा, प्रोसेसर भी शानदार

सैमसंग गैलेक्सी A33 5G की कीमतों के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। लीक रिपोर्ट के अनुसार इस फोन की शुरुआती कीमत 28,499 रुपये होगी। यह फोन क्वॉड रियर कैमरा सेटअप जैसे कई धांसू फीचर्स से लैस है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 04 Apr 2022 03:09 PM

