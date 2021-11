गैजेट्स 4G/5G वर्जन समेत 4 कलर में आएगा Samsung Galaxy A13! मिलेगा बड़ा कैमरा-बैटरी Published By: Arpit Soni Thu, 11 Nov 2021 11:51 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.