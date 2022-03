हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरा के साथ आए Samsung Galaxy A13 और Galaxy A23, बैटरी और डिस्प्ले भी दमदार

50MP कैमरा के साथ आए Samsung Galaxy A13 और Galaxy A23, बैटरी और डिस्प्ले भी दमदार

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Sun, 06 Mar 2022 01:17 PM

इस खबर को सुनें