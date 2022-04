आ रहा Samsung Galaxy A04s, बजट सेगमेंट में मिलेंगे बेस्ट फीचर, लीक रेंडर में दिखा फोन का फर्स्टलुक

सैमसंग गैलेक्सी A04s जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। यह गैलेक्सी A03s का सक्सेसर हो सकता है। इस फोन में कंपनी सेगमेंट के बेस्ट फीचर ऑफर कर सकती है। फोन 5000mAh की बैटरी से लैस हो सकता है।

