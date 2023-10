Samsung का दिवाली धमाका: रोज ₹44 देकर खरीदें तगड़ा 5G फोन, ये सर्विस भी FREE

ऐप पर पढ़ें

Samsung Loyalty Program: Samsung के पास कई स्मार्टफोन लाइनअप हैं जिसमें अलग बजट के फोन शामिल हैं। ऐसे में यदि आप इस त्योहारी सीजन में अपने पुराने गैलेक्सी डिवाइस को नए गैलेक्सी A-सीरीज़ फोन में अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं, तो सैमसंग के पास आपके लिए एक विशेष लॉयल्टी प्रोग्राम है। इसे आधिकारिक तौर पर अपग्रेड टू ऑसम नाम दिया गया है।

Samsung के Upgrade Program के फायदे

सैमसंग इंडिया ने नए गैलेक्सी ए-सीरीज़ स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अपने लेटेस्ट अपग्रेड टू ऑसम लॉयल्टी प्रोग्राम की घोषणा की है। यह तब लागू होता है जब आप पुराने गैलेक्सी स्मार्टफोन से 5जी गैलेक्सी ए-सीरीज़ स्मार्टफोन में अपग्रेड कर रहे होते हैं।

आपका पुराना गैलेक्सी डिवाइस गैलेक्सी A-सीरीज़, गैलेक्सी ऑन सीरीज़ या गैलेक्सी J-सीरीज़ का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि इसे 2020 से पहले खरीदा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आपके पास कोई पुराना फोन है, लेकिन 2021 या उसके बाद खरीदा गया है, तो यह लॉयल्टी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा।

अपग्रेड करने के लिए, आपको गैलेक्सी Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A23 5G, and Galaxy A14 5G जैसे गैलेक्सी ए-सीरीज़ 5जी स्मार्टफोन खरीदना होगा। ये फोन ईएमआई ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं जहां आप 14 महीने तक की अवधि का ऑप्शन चुन सकते हैं। सैमसंग का कहना है कि इन मॉडलों के लिए प्रभावी कीमत क्रमशः 44 रुपये, 47 रुपये, 49 रुपये और 64 रुपये प्रति दिन है।

अपग्रेड लाभ में आपके बिल्कुल नए स्मार्टफोन के लिए सैमसंग केयर+ स्क्रीन प्रोटेक्शन कवरेज शामिल है। यह मुफ़्त कवरेज छह महीने के लिए वैध है जो कि एक अच्छा बोनस है। यह एक ऐसा प्लान है जिसे अलग से खरीदने पर आम तौर पर एक साल के लिए कुछ हजार रुपये का खर्च आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप गैलेक्सी ए-सीरीज़ स्मार्टफ़ोन पर उपलब्ध अन्य मौजूदा कैशबैक डील और ऑफ़र के अलावा कई स्पेशल ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।

How to Redeem Samsung Upgrade to Awesome Loyalty Program

> अपने पुराने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस पर माई गैलेक्सी एप्लिकेशन खोलें।

> यदि आपने पहले से लॉग इन नहीं किया है तो अपने खाते में लॉगिन करें। यदि आपके पास कोई खाता नहीं है, तो एक नया खाता बनाएं।

> यदि आपके पास योग्य गैलेक्सी स्मार्टफोन है तो ऐप आपको एक ऑफर बैनर दिखाएगा।

> एक यूनिक कोड जनरेट करने के लिए बैनर पर टैप करें और ऑन-स्क्रीन इंस्ट्रक्शन का पालन करें। इसे नोट कर लें क्योंकि बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।

> अपने बिल्कुल नए सैमसंग गैलेक्सी ए-सीरीज़ डिवाइस पर माई गैलेक्सी एप्लिकेशन खोलें।

उसी अकाउंट से लॉगिन करें जिसका उपयोग आपने पुराने डिवाइस पर किया था।

> आपको ऐप में ऑफ़र बैनर देखना चाहिए जिस पर आपको टैप करना है। ऐप आपके फ़ोन नंबर और IMEI नंबर को प्रमाणित करेगा।

> पूछे जाने पर कोड दर्ज करें और वेरिफिकेशन के बाद, आपका निःशुल्क 6 महीने का सैमसंग केयर+ डिस्प्ले प्रोटेक्शन कवरेज 48 घंटों के भीतर एक्टिव हो जाएगा।

