हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Samsung के धांसू फोन पर ₹3000 की छूट, 64MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स

Samsung के धांसू फोन पर ₹3000 की छूट, 64MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 11 Jan 2022 01:18 PM

इस खबर को सुनें