हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा एंटरटेनमेंट का पूरा मजा, Amazon Prime और Netflix के साथ 14 OTT ऐप फ्री, स्पीड 1000Mbps

Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा एंटरटेनमेंट का पूरा मजा, Amazon Prime और Netflix के साथ 14 OTT ऐप फ्री, स्पीड 1000Mbps

रिलायंस जियो यूजर्स के लिए जबर्दस्त एंटरटेनमेंट देने वाले प्लान लेकर आया है। 399 रुपये की शुरुआती कीमत वाले इन प्लान में अमेजन प्राइन और नेटफ्लिक्स के साथ 14 ओटीटी ऐप्स मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 19 Apr 2022 06:28 PM

इस खबर को सुनें