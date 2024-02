JioCinema यूजर्स के लिए बड़ा झटका, अब 189 रुपए महंगा पड़ेगा ये प्लान

ऐप पर पढ़ें

रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज़नी के बीच विलय हो गया है। इसके अब Jio ने JioCinema Premium के सब्सक्रिप्शन की कीमत में वृद्धि कर दी है। रिलायंस जियो ने चुपचाप JioCinema सब्सक्रिप्शन प्लान को बदल दिया है जो पहले 999 रुपये प्रति वर्ष था। अब कंपनी ने प्लान में बदलाव किया है और अब इसकी कीमत 200 रुपये महीने हो गई है।

JioCinema प्रीमियम प्लान हुआ महंगा

Jio पहले केवल Jio सिनेमा प्रीमियम के लिए इयरली सब्सक्रिप्शन प्रदान करता था। लॉन्च के समय सब्सक्रिप्शन की कीमत 999 रुपये प्रति वर्ष होती थी। हालाँकि, कंपनी ने अब वार्षिक सदस्यता को मासिक सदस्यता मॉडल में बदल दिया है और अब इसकी कीमत 99 रुपये प्रति माह हो गई है।

JioCinema की प्रीमियम सदस्यता के लिए अब यूजर्स को को जियोसिनेमा की वेबसाइट पर एक ही प्लान दिख रहा है जिसकी कीमत 99 रुपये महीने है। यानी कि अब आपको पूरे साल के लिए जियोसिनेमा चलाने के लिए 1188 रुपये खर्च करने होंगे। याद दिला दें कि अभी तक जियो सिनेमा का इयरली प्लान 999 रुपये का था। यानी कि अब आपको जियो सिनेमा का प्लान 189 रुपये महंगा पड़ेगा।

JioCinema में क्या-क्या देख सकते हैं?

JioCinema के Premiun Subscription प्लान में यूजर्स को HBO के शोज को देखने का मौका मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पर कई सारे लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर शोज उपलब्ध हैं, जैसे कि The Last of Us, House of the Dragon, Chernobyl, White House Plumbers, White Lotus, Mare of Easttown, Winning Time, Barry, Succession, Big Little Lies, Westworld, Silicon Valley, True Detective, Newsroom, Game of Thrones, Entourage, Curb Your Enthusiasm, और Perry Mason। सब्सक्राइबर्स इन अवॉर्ड विनिंग शोज को हाई क्वालिटी वीडियो-ऑडियो में किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं।

