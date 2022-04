हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Reliance Jio के टॉप 5 ट्रेंडिंग प्लान, 912GB तक डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ फ्री में लें डिज्नी+ हॉटस्टार का मजा

रिलायंस जियो अपने यूजर्स को टॉप 5 ट्रेंडिंग प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान की शुरुआती कीमत 299 रुपये है। इनमें कंपनी 912.5जीबी तक डेटा, 365 दिन तक की वैलिडिटी और फ्री हॉटस्टार दे रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 08 Apr 2022 03:46 PM

