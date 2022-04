हिंदी न्यूज़ गैजेट्स एक महीने तक चलते हैं Reliance Jio के ये किफायती प्लान, मिलेगा 50जीबी तक डेटा, सबसे सस्ता 181 रुपये का

रिलायंस जियो ने कुछ दिन पहले एक महीने की वैलिडिटी वाले 259 रुपये के प्लान को लॉन्च किया है। इसके अलावा भी जियो अपने यूजर्स को 30 दिन वैलिडिटी वाले कुछ और प्लान भी दे रही है। इनमें 50जीबी तक डेटा दिया जा रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 06 Apr 2022 06:02 PM

