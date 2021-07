Jio: खत्म हो गया इंटरनेट? बिना पैसे दिए ऐसे मिलेगा 1GB डेटा

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एक खास सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस का नाम इमरजेंसी डेटा लोन (emergency data loan) है। इस सुविधा के तहत, जिन ग्राहकों का इंटरनेट खत्म हो गया हो और वह रिचार्ज कराने की स्थिति में भी नहीं हो, तो उन्हें 1 जीबी डेटा दिया जाएगा। खास बात है कि इस डेटा के लिए आपको पैसे भी तुरंत नहीं चुकाने होंगे।

दरअसल, जियो की इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस के अंतर्गत Recharge Now and Pay Later (रिचार्ज अभी करें, पैसे बाद में चुकाएं) की सुविधा दी जाती है। जियो के इमरजेंसी डेटा लोन की सुविधा प्रीपेड ग्राहकों के लिए है। एक यूजर अधिकतम 5 बार इस लोन को लेकर सकता है। हर बार ग्राहकों को 1 जीबी डेटा दिया जाएगा, जिसकी कीमत 11 रुपये प्रति जीबी होगी। तो आइए जानते हैं इस डेटा को आप किस तरह पा सकते हैं।

Jio यूजर्स ऐसे पाएं 1 जीबी इमरजेंसी डेटा

>> अपने स्मार्टफोन पर MyJio ऐप खोलें और टॉप-लेफ्ट में मौजूद Menu पर जाएं।

>> मोबाइल सर्विस के तहत 'Emergency Data Loan' को चुनें और Proceed पर क्लिक करें।

>> 'Get emergency data' ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

>> इमरजेंसी डेटा लोन पाने के लिए Activate now पर क्लिक करें।

>> इस तरह आपको 1 जीबी डेटा मिल जाएगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इमरजेंसी डेटा लोन तभी लिया जा सकता है, जब आपकी वर्तमान डेटा लिमिट खत्म हो गई हो। 1 जीबी डेटा के 11 रुपये का भुगतान ग्राहक माय जियो ऐप या अपने नंबर पर मेन बैलेंस का रिचार्ज कराने के बाद कर सकता है। इसमें मिलने वाला डेटा की वैलिडिटी आपके बेस प्लान पर निर्भर करेगी।