हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 30 दिन चलने वाले 5 नए प्लान लॉन्च, लग गई Recharge की झड़ी, यहां देखें लिस्ट

30 दिन चलने वाले 5 नए प्लान लॉन्च, लग गई Recharge की झड़ी, यहां देखें लिस्ट

Jio 30 दिन वाला नया रिचार्ज लेकर आई। अब एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने भी 30 और 31 दिन चलने वाले दो-दो नए प्लान पेश किए हैं। इस तरह एक हफ्ते में ही एक महीने वाले कुल 5 नए प्लान लॉन्च हो गए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 03 Apr 2022 10:04 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.