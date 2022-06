Jio की सौगात! मुफ्त में मिलेगा इस OTT मेंबरशिप का मजा, जमकर देखें फिल्में

रिलायंस जियो ने ग्राहकों को एक सौगात दी है। कंपनी ने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस JioFiber में एक नया OTT बेनिफिट जोड़ा है। अब ग्राहक Universal+ के सब्सक्रिप्शन का मुफ्त में मजा ले सकेंगे। हालांकि यह मेंबरशिप सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगी जो OTT बेनिफिट्स वाले प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि कंपनी के OTT मेंबरशिप वाले जियो प्लान की कीमत 499 रुपये से शुरू होती है।

इस प्लान में आपको 30Mbps की स्पीड के साथ ऑन डिमांड टीवी की भी सुविधा मिलती है। खास बात है कि नए सब्सक्रिप्शन को जोड़ने के लिए कंपनी ने किसी भी पुरानी सर्विस को खत्म नहीं किया है। Universal+ का सब्सक्रिप्शन 499 रुपये से ऊपर के सभी प्लान्स में मिलेगा।

क्या है Universal+

यह नेटफ्लिक्स और डिज्नी+ हॉटस्टार की तरह एक OTT प्लेटफॉर्म है। जहां आप ढेर सारे टीवी शो और हॉलीवुड फिल्मों का मजा ले सकते हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कॉन्टेंट Law and Order: UVE, The Lord of the Skies, Keeping Up with the Kardashians, Chicago Fire, Botched, FBI, Case Closed , Chicago Med, Hollywood Medium शामिल हैं।

150 रुपये महंगा हुआ यह प्लान

इसके अलावा, कंपनी ने ग्राहकों को झटका देते हुए एक जियोफोन प्लान को 150 रुपये महंगा कर दिया। कंपनी ने 749 रुपये के प्लान की कीमत बढ़ाकर 899 रुपये कर दी है। इस प्लान के तहत आपको नए JioPhone के साथ 1 साल के लिए अनलिमिटेड प्लान मुफ्त में दिया जाता है। हालांकि यह ऑफर उन ग्राहकों पर लागू होगा जो पहले से जियोफोन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।