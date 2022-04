Jio के तीन बेस्ट सेलिंग प्लान, पहला वाला सिर्फ ₹299 का, 168GB तक डेटा मिलेगा

कंपनी ने कुछ प्लान को Top Trending की लिस्ट में भी रखा है। इसी लिस्ट से हम आपके लिए जियो के 3 पॉपुलर प्रीपेड प्लान लेकर आए हैं। इनकी कीमत 299 रुपये से शुरू होती है। आखिरी वाले में 168GB डेटा मिलता है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 17 Apr 2022 09:21 AM

