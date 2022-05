जल्द लॉन्च होने वाले हैं नए रेडमी नोट 12 सीरीज फोन, खुद कंपनी ने किया ऐलान

Xiaomi ने इस साल फरवरी में Redmi Note 11 सीरीज को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था, ऐसा लगता है कि कंपनी Redmi Note 12 सीरीज के लॉन्च के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। खुद कंपनी ने इसकी घोषणा की है।

इस खबर को सुनें