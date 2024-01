कल गदर मचाने आ रहे Redmi Note 13 सीरीज के 3 स्मार्टफोन, कम कीमत मिलेगा DSLR जैसा कैमरा

ऐप पर पढ़ें

Redmi Note 13 Pro, 13 Pro, 13 To Launch In India Tomorrow: शाओमी का सब-ब्रांड Redmi कल 4 जनवरी को भारत में तीन मॉडल Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G और Redmi Note 13 Pro Plus 5G के साथ Redmi Note 13 सीरीज पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पहले ही इन फोन्स को चीन में लॉन्च कर चूका है। कीमत से लेकर लाइव स्ट्रीम देखने के तरीके तक, यहां हम आपको लॉन्च से पहले स्मार्टफोन के बारे में सबकुछ बता रहे हैं।

Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro के लॉन्च को कैसे Livestream देखें

रेड्मी के इन फोन के लॉन्च को 4 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे स्ट्रीम किया जाएगा। लॉन्च इवेंट को देखने के लिए दर्शक Xiaomi India या Redmi India के आधिकारिक YouTube चैनल या अन्य सोशल मीडिया चैनल पर जा सकते हैं।

Redmi Note 13 5G की कीमत और फीचर्स (संभावित)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैंडसेट में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.67-इंच FHD AMOLED स्क्रीन, डाइमेंशन 6080 प्रोसेसर, MIUI 14, 5000mAh बैटरी होगी। वहीं कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 108MP+8MP+2MP का बैक कैमरा और 16MP सेल्फी शूटर हो सकता है। Redmi Note 13 की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये से शुरू हो सकती है।

Redmi Note 13 Pro की कीमत और फीचर्स (लीक)

Redmi Note 13 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.67-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर, 5100mAh बैटरी। वहीं फोन में 200MP OIS+8MP+2MP का बैक कैमरा और 16MP सेल्फी कैमरा हो सकता है। यह फोन 25,000-30,000 रुपये बीच में लॉन्च हो सकता है।

Redmi Note 13 Pro Plus की कीमत और फीचर्स (संभावित)

मिडरेंज हैंडसेट में 6.67-इंच 1.5K AMOLED कर्व्ड 120Hz डिस्प्ले, डाइमेंशन 7200 अल्ट्रा, 120W हाइपरचार्ज चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी। इस फोन में भी 200MP OIS+8MP अल्ट्रा वाइड+2MP मैक्रो रियर और 16MP सेल्फी कैमरा है। Redmi Note 13 Pro प्लस संभवतः 30,000-35,000 रुपये से कम कीमत के स्लॉट में आएगा।

