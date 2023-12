4 जनवरी को दस्तक देंगे 200MP कैमरा वाले Redmi Note 13 Pro सीरीज के तूफानी स्मार्टफोन

ऐप पर पढ़ें

Redmi Note 13 Pro Series India Launch: Redmi Note 13 सीरीज का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। क्योंकि रेडमी की बजट सीरीज में पहली बार 200MP का कैमरा देने जा रही है। अब कंपनी के ऑफिशियली रेडमी नोट 13 प्रो सीरीज की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। Redmi Note 13 सीरीज़ पहले ही चीन में लॉन्च हो चुकी है और इसमें Redmi Note 13, Redmi होंगे नोट 13 प्रो और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस फोन हैं।

Xiaomi ने Redmi Note 13 सीरीज के लॉन्च को टीज़ करते हुए सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक पोस्ट शेयर किया है। जिससे ये कन्फर्म होता है कि Redmi Note 13 सीरीज भारत में 4 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। इवेंट को कंपनी के आधिकारिक चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।

Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Plus दोनों में 120 Hz के रिफ्रेश रेट पैनल के साथ समान 6.67-इंच 1.5K FHD AMOLED स्क्रीन मिलेगी। यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस से सुरक्षित रहेगा। Redmi Note 13 Pro स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 SoC द्वारा संचालित होगा जबकि Redmi Note 13 Pro Plus मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 अल्ट्रा SoC के साथ आएगा। रेडमी नोट 13 प्रो को 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज के साथ जोड़ा जा सकता है, जबकि रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में 16 जीबी तक स्टोरेज और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलेगा।

रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में 120W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी होगी और रेडमी नोट 13 प्रो में 67W फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ 5,100 एमएएच की बैटरी मिलेगी। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14-आधारित MIUI14 पर चलेंगे। ऑप्टिक्स की बात करें तो दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 200MP सैमसंग ISOCELL HP3 सेंसर मिलेगा। इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2 MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Redmi Note 13 Pro Price, Redmi Note 13 Pro Plus की कीमत (संभावित)

चीन की कीमतों को देखते हुए, रेडमी नोट 13 प्रो के बेस वैरिएंट की कीमत 23,000 रुपये के आसपास हो सकती है। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस की कीमत 30,000 रुपये के आसपास हो सकती है। हालाँकि, कंपनी ने अभी तक कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।