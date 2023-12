ऐप पर पढ़ें

Redmi Note 13 Pro Plus Launch Teased: चीन की स्मार्टफोन कंपनी Redmi ने अपनी Redmi 13C सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही इस लाइव स्ट्रीम में कंपनी ने पुष्टि की है कि Redmi Note 13 Pro Plus जनवरी 2024 में भारत में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हैंडसेट संभवतः Redmi Note 13 सीरीज का हिस्सा होगा, जिसमें Redmi Note 5G और Redmi Note 13 Pro 5G शामिल हो सकते हैं। स्मार्टफोन को पहले से ही कई सर्टिफिकेशन वेबसाइटों पर देखा जा चुका है, जिससे संकेत मिलता है कि सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है। अब Redmi ने ऑफिशियली पुष्टि कर दी है कि डिवाइस अगले साल लॉन्च होगा।

Redmi Note 13 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन

नोट 13 प्रो प्लस के चीनी वैरिएंट में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.67-इंच 1.5K OLED स्क्रीन मिलती है। हुड के नीचे, डिवाइस में 4nm ऑक्टा-कोर डाइमेंशन 7200 अल्ट्रा चिप और G610 ग्राफिक्स है। फोन भारत में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है।

यह आउट ऑफ बॉक्स MIUI 14 पर चलता है। हैंडसेट में 120W चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी है। कैमरा की बात करें तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में 200MP प्राइमरी, 8MP अल्ट्रावाइड और 2MP मैक्रो रियर लेंस और 16MP सेल्फी शूटर है। फोन वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3 पोर्ट मिलेगा।

Redmi Note 13 Pro Plus 5G की भारत में कीमत

Redmi Note 13 Pro Plus 5G की चीन में 1,999 युआन लगभग की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया 23,000 रुपये है। हालाँकि, Redmi Note 12 Pro Plus 5G की कीमत को देखते हुए, हैंडसेट की भारत में कीमत लगभग 30,000 रुपये से शुरू होने की संभावना है।

