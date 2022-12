Xiaomi ला रहा 200MP कैमरे वाला सस्ता 5G फोन, कीमत देखते ही होगा खरीदने का मन

ऐप पर पढ़ें

नया फोन खरीदने का प्लान है, तो रुकिए। Xiaomi भारत में 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल, शाओमी अपने रेडमी ब्रांड के तहत जल्द ही भारत में Redmi 12 Pro Plus लॉन्च कर सकता है। ये स्मार्टफोन कंपनी की Redmi Note 12 5G सीरीज का हिस्सा है, जिसे चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। बता दें कि सीरीज में तीन फोन - Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus शामिल हैं। लेकिन भारत में शुरुआती तौर पर कंपनी केवल Redmi Note 12 Pro Plus मॉडल को ला सकती है। कहा जा रहा है कि ये 5 जनवरी को भारत में डेब्यू कर सकता है।

Redmi Note 12 Pro Plus के एक मिड-रेंज फोन होने की संभावना है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये से कम हो सकती है। स्मार्टफोन, चीन में, CNY 2,099 (लगभग 23,000 रुपये) की शुरुआती कीमत के साथ आता है। फोन का बेस मॉडल 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 8GB रैम पैक करता है। कहा जा रहा है कि भारत में रेडमी नोट 12 प्रो प्लस, चीनी मॉडल के समान स्पेसिफिकेशन के साथ डेब्यू करेगा।

Redmi Note 12 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन (संभावित)

जैसे की हम बता चुके हैं Redmi Note 12 Pro Plus को चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। फोन के चीनी वेरिएंट में 6.67 इंच का फुल-एचडी OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट से लैस है और 12GB तक LPDDR4X रैम के साथ आता है। इसमें 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। चार्जर, सभी रेडमी फोन की तरह, बॉक्स में बंडल में आता है।

कैमरे की बात करें तो फोन के रियर पैनल पर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा रियर में तीन अन्य कैमरा सेंसर भी हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है, जो पंच होल कटआउट के अंदर फिट है।

इतनी हो सकती है कीमत

फिलहाल, कंपनी ने भारत में Redmi Note 12 Pro Plus की कीमत के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह नए लॉन्च किए गए Realme 10 Pro Plus को टक्कर देगा। Realme फोन बेस 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 24,999 की कीमत पर आता है।