धमाकेदार ऑफर! Redmi के किफायती 5G फोन को और सस्ते दाम में खरीदने का मौका

रेडमी नोट 11T 5G को आप 1 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। यह ऑफर कंपनी की वेबसाइट पर लाइव है। कंपनी का यह बजट स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 31 Mar 2022 06:20 PM

इस खबर को सुनें