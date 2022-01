108MP कैमरा और कई गज़ब फीचर्स से होश उड़ा देगा Redmi Note 11S, जल्द होगा भारत में लॉन्च

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 108MP कैमरा और कई गज़ब फीचर्स से होश उड़ा देगा Redmi Note 11S, जल्द होगा भारत में लॉन्च

108MP कैमरा और कई गज़ब फीचर्स से होश उड़ा देगा Redmi Note 11S, जल्द होगा भारत में लॉन्च

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 13 Jan 2022 03:50 PM

इस खबर को सुनें