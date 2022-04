रेडमी ने लॉन्च किया अपना पहला कर्व्ड मॉनिटर, कीमत लगभग 15 हजार रुपये; देखें क्या है खास

शाओमी ने अपने रेडमी ब्रांड के अंतर्गत बाजार में कुछ मॉनिटर लॉन्च किए हैं और अब कंपनी ने अपने घरेलू बाजार (चीन) में एक और खास मॉनिटर की घोषणा की है, जिसे Redmi Curved Monitor 30-इंच कहा जा रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 02 Apr 2022 03:33 PM

इस खबर को सुनें