इस दिन लॉन्च होंगे Redmi 6, Redmi 6 Pro और Redmi 6A, जानिए कीमत

Xiaomi Redmi 6, Redmi 6 Pro और Redmi 6A भारत में लॉन्च होने वाले हैं। इसके लिए शाओमी ने 5 सितंबर को इवेंट रखा है। Xiaomi भारत के एमडी मनु कुमार जैन ने इसके बारे में एक ट्वीट किया है, जिससे यह अंदाजा लगता है कि कंपनी Redmi 6 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले ये तीनों स्मार्टफोन्स को कंपनी जून महीने में चीन में लॉन्च कर दिया है।

गुरुवार को किए अपने ट्वीट में जैन ने लिखा, '#DeshKeNayeSmartphones! Mi fans! We've got more than one for you! Coming very soon' । हालांकि, इस ट्वीट से Redmi 6 सीरीज के स्मार्टफोन की लॉन्चिंग का पता नहीं चलता है लेकिन ट्वीट पर जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। इसके साथ ही तीन स्मार्टफोन्स भी वीडियो में हैं। दो स्मार्टफोन में नॉच डिस्प्ले है। वहीं, तीसरा स्मार्टफोन साफ तौर पर Redmi 6 Pro की ओर इशारा कर रहा है।

ये भी पढ़ें: Jio इफेक्ट: यह कंपनी अपने ग्राहक को दे रही है 3500 GB डाटा, जानिए क्या है कीमत

Redmi 6 कीमत, स्पेसिफिकेशन

Redmi 6 की चीन में कीमत की बात करें तो CNY 799 (तकरीबन 8400 रुपये) 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज की है। इसके अलावा 4 जीबी रैम और 64 जीबी वैरिएंट वाले फोन की कीमत CNY 999 (तकरीबन 10500 रुपये) हो सकती है।

वहीं, दूसरी ओर Redmi 6A की कीमत CNY 599 (तकरीबन 6300 रुपये) 2 जीबी रैम और 16 जीबी वेरिएंट की होगी। इसके अलावा 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले Redmi 6A की कीमत CNY 999 (तकरीबन 10400 रुपये) हो सकती है। वहीं, 4 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत की बात करें तो यह CNY 1199 (तकरीबन 12500 रुपये) रखी जा सकती है।

कंपनी ने Redmi 6 स्मार्टफोन को डुअल सिम फोन बनाया है जो कि MIUI 9 पर काम करता है। इसमें कंपनी ने एंड्रॉयड 8.1 ओरियो दिया है। इसकी स्क्रीन 5.45 इंच एचडी होगी। फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जोकि 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करें तो यह 3 हजार एमएएच की दी गई है।