घर में चाहिए सिनेमा हॉल का मजा? 8 हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीदें धांसू 4K Ultra HD Smart TV



रेडमी के 43 इंच वाले 4K स्मार्ट टीवी को आप 8 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। यह ऑफर कंपनी की वेबसाइट पर लाइव है। टीवी में दमदार साउंड दिया गया है, जो घर को सिनेमा हॉल जैसा बना देगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 08 Apr 2022 12:24 PM

