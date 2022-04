खुशखबरी! 20 अप्रैल को आ रहा Redmi का एंट्री लेवल Smartphone, 10,000 रुपये से कम होगी कीमत

Xiaomi ने हाल ही में Redmi 10A को चीन में 13-मेगापिक्सल सिंगल रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया गया था। एक ताजा लीक से पता चलता है कि ये फोन भारत में 20 अप्रैल को बजट हैंडसेट के रूप में लॉन्च हो सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 13 Apr 2022 09:39 AM

इस खबर को सुनें