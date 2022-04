रेडमी 10 पावर भारत में उपलब्ध: कम बजट में 11GB तक रैम, 6000mAh बैटरी और बहुत कुछ

शाओमी ने अब घोषणा की है कि Redmi 10 Power भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें 8GB रैम है। फोन 3GB वर्चुअल रैम सपोर्ट भी करता है। आइए इसकी कीमत, सेल डिटेल आदि पर एक नजर डालते हैं।

