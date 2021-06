अपने Jio नंबर को वॉट्सऐप मेसेज से ऐसे करें रिचार्ज, जानें पूरा प्रोसेस

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने यूजर्स की सहुलियत के लिए शानदार सर्विस की शुरुआत की है। अब जियो यूजर एक वॉट्सऐप मेसेज भेज कर आसानी से अपने जियो नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। जियो ने इस सर्विस के लिए एक वॉट्सऐप नंबर जारी किया है। यह वॉट्सऐप नंबर- 7000770007 है। इस जियो केयर नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करके वॉट्सऐप पर बस 'Hi' टाइप करके सेंड करना होगा।

रिप्लाई में आएंगे सर्विस से जुड़े कई ऑप्शन

रिचार्ज के अलावा कंपनी इसी नंबर के जरिए यूजर्स को कई और सर्विस भी ऑफर कर रही है। इस वॉट्सऐप नंबर के जरिए यूजर नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के साथ ही जियो फाइबर से जुड़ी पूछताछ भी कर सकते हैं। बताए गए वॉट्सऐप नंबर पर Hi मेसेज सेंड करने के बाद जियो आपसे आपकी क्वेरी के बारे में पूछेगा। मेसेज के रिप्लाई में जियो सिम रिचार्ज, Get new Jio SIM व पोर्ट-इन (MNP), जियो फाइबर सपोर्ट, सपोर्ट फॉर इंटरनैशनल रोमिंग औक सपोर्ट फॉर जियो मार्ट जैसे ऑप्शन सेंड करता है। :

रिचार्ज के लिए जियो दिखाएगा कुछ प्रीपेड प्लान

अगर आप रिचार्ज ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपको जियो की तरफ से कुछ प्रीपेड प्लान दिखाए जाएंगे। प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां आप पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। साथ ही अगर आपको जियो की किसी सर्विस से कोई शिकायत है, तो आप इसे भी दर्ज करा सकते हैं।

बॉट से हिंदी और अंग्रेजी में कर सकते हैं चैट

सर्विस के लिए जियो ने जिस बॉट (bot) को काम पर लगाया है, वह बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी में चैट करता है। आप चाहें तो बॉट की भाषा को हिंदी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉट्सऐप नंबर पर 'Set Launguage' लिख कर मेसेज सेंड करना होगा। कंपनी ने कहा कि जल्द ही इस बॉट को दूसरी भाषाओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर्स को जियो सर्विस से जुड़ी कोई समस्या न आए इसके लिए कंपनी वॉट्सऐप नंबर के जरिए यूजर्स को मोबिलिटी, फाइबर और जियो मार्ट का फुल कंट्रोल दे रही है।