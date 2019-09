64 MP कैमरे के साथ 13 सितंबर को लॉन्च होगा Realme XT

शाओमी रेडमी नोट 8 प्रो में 64 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च किया गया था लेकिन उसकी लॉन्चिंग चीन में की गई थी लेकिन रियलमी अब भारत में अपना 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन लॉन्च करने जा रही है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के इस फोन को नाम Realme XT होगा। कंपनी ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि रियलमी एक्सटी को 13 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

Get ready to witness the rise of India’s first 64MP Quad Camera smartphone #realmeXT!

Launching at 12:30 PM, 13th September on our official handles. #64MPQuadCameraXpert

