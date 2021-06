Realme X9 जल्द हो सकता है लॉन्च, कंपनी की वेबसाइट पर दिखा फोन

रियलमी आजकल अपनी X9 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन- वनीला X9 (बेस वेरियंट) और X9 प्रो को लॉन्च किया जा सकता है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। इसी बीच टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने रियलमी इंडिया की वेबसाइट पर रियलमी X9 हैंडसेट को देखा है। इस लिस्टिंग से यह कन्फर्म माना जा रहा है कि भारत में इस फोन की जल्द एंट्री हो सकती है।

मिल सकता है 6.55 इंच का डिस्प्ले

फोन में कंपनी 1080x2400 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.55 इंच का फुल एचडी+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन का डिस्प्ले पंच-होल डिजाइन और पतले बेजल्स वाला हो सकता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऑफर कर सकती है।

So yes, Realme X9 has now been listed on the company's official website. The Pro variant has not been listed yet, but it should ideally tag along.#Realme #RealmeX9 #RealmeX9Pro pic.twitter.com/aPu6tjeQA9