Realme X7 Max की जल्द होगी भारत में एंट्री, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा डाइमेंसिटी 1200 चिपसेट

रियलमी के स्मार्टफोन्स की लिस्ट में अगला नाम Realme X7 Max का होगा। कंपनी ने आज कन्फर्म किया कि यह फोन जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी के इंडिया हेड माधव सेठ ने अपने ट्विटर हैंडल से इस अपकमिंग स्मार्टफोन का एक फोटो शेयर किया है। फोन में फोन के बैक पैनल का बॉटम दिख रहा है। इस फोटो को शेयर करने के साथ ही सेठ ने #FutureAtFullSpeed का इस्तेमाल किया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह एक पावरफुल स्मार्टफोन हो सकता है।

फोन के डिजाइन को देखकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी इसे Realme GT Neo के रीब्रैंडेड वर्जन के तौर पर भारत में लॉन्च कर सकती है। कंपनी की एक ऑफिशल माइक्रोसाइट के अनुसार यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ आ सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

Dare to Leap into the milky way?#FutureAtFullSpeed pic.twitter.com/MiNc7Wf6DP